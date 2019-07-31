Жителей Тулы задержали в Липецкой области с 1,2 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 18:48 2019-07-31T18:48:53+03:00

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Становлянский районный суд Липецкой области вынес приговор трем жителям Тульской области. Их признали виновными в сбыте и хранении наркотиков в значительном размере, а также в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствие установило, что в 2017 году 30-летняя тулячка со своим 24-летним сожителем решили производить и реализовывать наркотики. На своей даче в Тульской области женщина выращивала, высушивала и фасовала запрещенные вещества. Сожитель же искать покупателей и налаживал каналы сбыта. Для этого он вступил в сговор с 43-летним земляком. Вместе они решили продавать наркотики в Становлянском районе.

Сотрудникам полиции задержали наркосбытчиков, когда те пытались реализовать крупную партию. В автомобиле у них обнаружили спортивную сумку с 4 пластиковыми контейнерами, в которых находились 59 полимерных пакетов с наркотиками. Общая масса – 1 289 грамм. Всю партию они хотели сбыть в Липецкой области.

Так, женщине назначили 10 лет и 6 месяцев свободы с исправительной колонии общего режима. 24-летнему сожителю дали 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. А их 43-летний знакомый будет 5 лет отбывать наказание в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU