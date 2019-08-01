Многодетная семья из Липецка попала в страшную аварию в Крыму, погиб ребенок

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-01T09:16:59+03:00

В ДТП в Крыму погибла липецкая школьница Фото: ГУ МВД по Республике Крым

Изменить размер текста: A A

Семья с тремя детьми из Липецка попала в жуткую аварию в Крыму, в результате которой у липчан погиб ребенок. Трагическое ДТП случилось 28 июля около 14.00 на трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма.

Как сообщает ГИБДД региона, водитель «Ссонг-Янг», двигаясь из Керчи в сторону Феодосии, выехал на встречную и столкнулся с «Мерседес Бенц GLK 220», после он задел еще две встречные машины «Мерседес 500S» и «Шкода Октавия».

В этой аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых. Семья из Липецка с тремя детьми ехала в корейской иномарке.

– Одна из дочерей водителя автомобиля «Ссонг-Янг» – 8-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации, – сообщает ГИБДД Крыма.

Всего в аварии пострадали пять детей и двое взрослых.

В школе, где училась погибшая девочка объявили сбор средств. Как следует из объявления, два брата погибшей девочки 2004 и 20013 года находятся в тяжелом состоянии в больнице. У старшего травма тазобедренного сустава, но в более тяжелом состоянии 5-летний мальчик. Ребенок перенес две операции и подключен к аппарату искусственной вентиляции.

ИСТОЧНИК KP.RU