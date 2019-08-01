Минимальный набор продуктов в Липецке стоит меньше 3000 рублей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-01T13:30:06+03:00

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Эксперты областного Агентства содействия развитию торговой деятельности составили рейтинг районов Липецкой области по цене на продукты из потребительской корзины. В минимальный набор входят 24 социально значимых продукта питания. В целом, по данным Росстата, стоимость продуктовой корзины в Липецкой области одна из самых дешевых в ЦФО. Здесь самые низкие в округе цены на говядину, баранину, мороженую рыбу, подсолнечное масло, яйца, хлеб, пшено и репчатый лук.

Отдельно по районам минимальный набор продуктов стоит от 2198,65 руб. Это наиболее низкая цена, ее зафиксировали в Грязинском районе. На втором месте Чаплыгинский район – 2347,90 руб. за корзину и третье место Лебедянский район – 2421,57 руб.

Самая дорогая потребительская корзина в регионе в Воловском районе – 3116,96 руб. Непосредственно областной центр оказался на последних позициях рейтинга с ценой 2933.33 – это 17 место из 20.

ИСТОЧНИК KP.RU