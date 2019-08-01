2019-08-01T14:36:58+03:00
Происшествия

Под Липецком мать двоих детей подговорила школьницу обокрасть магазин

Женщина внушила 14-летней девочке, что ей за кражу ничего не будет
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке осудили мать двоих детей, которая толкнула подростка на преступление. Все произошло в начале года в Ельце. Взрослая 39-летняя женщина подговорила 14-летнюю знакомую школьницу обокрасть магазин.

Липчанка убедила девочку, что за кражу ей ничего не будет, поскольку возраст уголовное ответственности наступает только с 16 лет. Но это не так. Дама зашла с ребенком в сетевой магазин, набрала продукты на 2598 рублей, отдала школьнице пакеты с продуктами и пошла на выход. А юной подельнице велела незаметно вынести все из торгового зала.

Девочку с продуктами, естественно, остановила на выходе охрана. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, у самой женщины дети в возрасте 6 и 8 лет. В ходе расследования она во всем созналась.

В итоге за вовлечение несовершеннолетних в преступление и покушение на кражу женщину приговорили к двум годам условно. Бедной девочке тоже придется ответить перед законом – уголовное дело по ней расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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