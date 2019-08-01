2019-08-01T19:08:44+03:00
Общество

В пятницу в Липецке до +20, местами дожди

Ночью в регионе холодно - около 13 градусов тепла
Юлия КЛЮЕВА
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Пока летней жары в Липецкой области не предвидитсяПока летней жары в Липецкой области не предвидитсяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 2 августа, в Липецкой области облачно с прояснениями. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Температура воздуха в темное время суток от 7 до 12 градусов со знаком плюс.

Днем в регионе до 20 градусов тепла. Местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 741 мм рт.ст.

В субботу, 3 августа, в Липецке будет облачно. ночью около 13 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется также до +20 градусов. Практически весь день дождь. Поэтому, выходя из дома, не забудьте взять с собой зонт. Ветер северо-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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