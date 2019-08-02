В Липецке после проверки закрывают три пивных бара и магазина в домах
В Липецке сотрудники сразу нескольких ведомств вышли на проверку пивных магазинов и баров, которые расположены на 1 этажах многоквартирных домов. Проверка с участием областного управления потребительского рынка, Роспотребнадзора и областного МЧС проходила 1 августа.
Надзорные органы обошли три пивнушки и нашли ряд нарушений. Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики, товар во всех заведениях отгружали с торцов дома, куда выходят окна жильцов – это нарушение санитарных правил. Кроме того заведения не соответствовали требованиям пожарной безопасности.
В управлении отметили, что теперь решается вопрос о прекращении деятельности этих заведений. А также предупредили, что аналогичные мероприятия будут продолжаться.
ИСТОЧНИК KP.RU