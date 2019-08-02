В Липецке после проверки закрывают три пивных бара и магазина в домах

2 Авг. 16:55 2019-08-02T16:55:19+03:00

В Липецке закроют три пивбара Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

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В Липецке сотрудники сразу нескольких ведомств вышли на проверку пивных магазинов и баров, которые расположены на 1 этажах многоквартирных домов. Проверка с участием областного управления потребительского рынка, Роспотребнадзора и областного МЧС проходила 1 августа.

Надзорные органы обошли три пивнушки и нашли ряд нарушений. Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики, товар во всех заведениях отгружали с торцов дома, куда выходят окна жильцов – это нарушение санитарных правил. Кроме того заведения не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

В управлении отметили, что теперь решается вопрос о прекращении деятельности этих заведений. А также предупредили, что аналогичные мероприятия будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU