2019-08-03T18:33:07+03:00
Происшествия

В Липецке живодер избил собаку и выкинул с третьего этажа

Животное пришлось усыпить, а жители намерены писать заявление
Лия МУРАДЬЯН
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Собаку пришлось усыпитьСобаку пришлось усыпитьФото: Скриншот сайта
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О случае жестокого обращения с животным рассказали жители села Боринское под Липецком. Там живодер искалечил собаку.

Как рассказала в соцсети жительница села Алена, избитое животное она заметила в пятницу, 2 августа.

– Наблюдала картину, как собака ползла по дороге на двух передних лапах, волоча за собой задние, – написала Алена. – Собаку трясло, она была сильно истощена.

По словам женщины, от местных она узнала, что за три дня до того животное выкинул с третьего этажа подъезда некий мужчина. После чего он загнал собаку в угол и бил ногами. Вскоре выяснилось, что дворнягу звали Сима, она жила в местном дворе, где ее подкармливали жильцы.

Неравнодушные свидетели отвезли животное к ветеринару, где после рентгена выяснилось, что вылечить дворнягу невозможно. Симу усыпили. Женщина назвала имя живодера и сообщила, что намерена обращаться в правоохранительные органы.

Есть и другая версия произошедшего. В комментариях жители двора рассказали, что слышали как в ту ночь собака лаяла в подъезде минут 10, затем раздался похожий на выстрел хлопок и животное, заскулив, выбежало на улицу. При этом не один из участников беседы не уверяет, что видел лично кто и как травмировал собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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