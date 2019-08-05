2019-08-05T10:56:52+03:00
Происшествия

В ДТП с «Маздой» и «Мерседесом» под Липецком пострадали люди

Спасателям пришлось разрезать машины, чтобы достать пострадавших
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с "Мерседесом" и "Маздой"ДТП с "Мерседесом" и "Маздой"Фото: УГПСС Липецкой области
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Серьезная авария произошла в воскресенье ночью, на трассе Р119 Орел-Тамбов в Задонском районе Липецкой области. Там недалеко от села Бутырки около полуночи столкнулись «Мазда» и «Мерседес».

Очевидцы вызвали на место происшествия «Скорую» и спасателей. Как сообщили в пресс-службе областного управления УГПСС, сообщение поступило в 0.18 ночи. В этой аварии пострадали несколько человек. Спасателям пришлось разрезать машины гидравлическими ножницами, чтобы достать пострадавших. Людей передали медикам «Скорой». В подробностях и причинах ДТП разбирались автоинспекторы.

Спасатели просят водителей быть внимательные на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходов просят убеждаться, что их пропускают, прежде чем переходить дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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