В ДТП с «Маздой» и «Мерседесом» под Липецком пострадали люди
Серьезная авария произошла в воскресенье ночью, на трассе Р119 Орел-Тамбов в Задонском районе Липецкой области. Там недалеко от села Бутырки около полуночи столкнулись «Мазда» и «Мерседес».
Очевидцы вызвали на место происшествия «Скорую» и спасателей. Как сообщили в пресс-службе областного управления УГПСС, сообщение поступило в 0.18 ночи. В этой аварии пострадали несколько человек. Спасателям пришлось разрезать машины гидравлическими ножницами, чтобы достать пострадавших. Людей передали медикам «Скорой». В подробностях и причинах ДТП разбирались автоинспекторы.
Спасатели просят водителей быть внимательные на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходов просят убеждаться, что их пропускают, прежде чем переходить дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU