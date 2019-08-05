В Липецке из-за коммунальной аварии 3 улицы остались без воды
В этот понедельник, 5 августа, в Липецке случилась коммунальная авария. Многие липчане лишились холодной воды.
Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», возле дома №13 по улице Терешковой произошла утечка на водоводе диаметром 500 мм. Из-за этого пришлось отключить холодную воду некоторым потребителям. Так, без воды остались жители областного центра по улицам Ленина, Пролетарская и Интернациональная. Внеплановое отключение произошло в 11.35 утра.
На месте аварии уже ведутся подготовительные работы для устранения утечки. Как только рабочие ликвидируют порыв, липчанам вновь дадут холодную воду. За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую АО «ЛГЭК» по телефонам 075 и 236-075.
ИСТОЧНИК KP.RU