В Липецке мать двоих детей получила условный срок за регистрацию мигранта

5 Авг. 14:34 2019-08-05T14:34:31+03:00

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В Липецке вынесли приговор 28-летней женщине, которая незаконно зарегистрировала на своей жилплощади иностранца. Как выяснилось, у женщины есть двое детей и судимости за кражи. Но криминальное прошлое и наличие детей не вразумило даму и та решила заработать, нарушив закон.

Как следует из материалов дела, девушка, из корыстных побуждений, лично принесла в миграционную службу пакте документов на жителя Узбекистана, чтобы поставить его на учет у себя в квартире. При этом липчанка знала, что жить по месту регистрации мигрант не будет. Тем самым женщина попала под 322.3 статью УК – фиктивная постановка на учет лиц без гражданства.

На суде она во всем созналась. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина объяснила свой поступок тяжелым материальным положением. В итоге суд приговорил ее к одному году условно.

ИСТОЧНИК KP.RU