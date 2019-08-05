Грузовик с зерном из Липецка перевернулся под Тулой

5 Авг. 15:10 2019-08-05T15:10:01+03:00

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Серьезная авария с липецким грузовиком в Тульской области произошла в этот понедельник, 5 августа. Как сообщают местные СМИ, ДТП случилось на трассе «Тула-Москва» в районе станции Тесницкое. Там перевернулся груженный зерном «КамАЗ» с прицепом. На грузовике были липецкие номера.

Прицеп внезапно начало «швырять» и грузовик съехал в кювет, сообщают «Тульские Известия». В результате ДТП прицеп оторвался и опрокинулся на бок, содержимое кузова высыпалось на дорогу и на обочину. Всего зерно везли два грузовика с прицепами. После аварии, коллега остановился, чтобы помочь водителю перевернувшейся машины. Им удалось собрать несколько ведер зерна, но большая часть рассыпалась по земле. Сам водитель при этом не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU