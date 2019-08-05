2019-08-05T15:10:01+03:00
Происшествия

Грузовик с зерном из Липецка перевернулся под Тулой

У «КамАЗа» оторвался прицеп и груз высыпался на обочину
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Фото: tul_izvestiaФото: tul_izvestiaФото: vk.com
Изменить размер текста:

Серьезная авария с липецким грузовиком в Тульской области произошла в этот понедельник, 5 августа. Как сообщают местные СМИ, ДТП случилось на трассе «Тула-Москва» в районе станции Тесницкое. Там перевернулся груженный зерном «КамАЗ» с прицепом. На грузовике были липецкие номера.

Прицеп внезапно начало «швырять» и грузовик съехал в кювет, сообщают «Тульские Известия». В результате ДТП прицеп оторвался и опрокинулся на бок, содержимое кузова высыпалось на дорогу и на обочину. Всего зерно везли два грузовика с прицепами. После аварии, коллега остановился, чтобы помочь водителю перевернувшейся машины. Им удалось собрать несколько ведер зерна, но большая часть рассыпалась по земле. Сам водитель при этом не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет