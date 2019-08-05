Во вторник в Липецке потеплеет до +22 градусов

5 Авг. 16:32 2019-08-05T16:35:52+03:00

Помните, что после дождя всегда появляется радуга Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 6 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие дожди. Не забудьте взять с собой зонт. Ночью от 5 до 10 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе прогреется до +22 градусов. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 737 мм рт.ст.

В среду, 7 августа, в Липецке заметно потеплеет. И хотя ночью уже довольно прохладно – 12 градусов выше ноля, днем в областном центре до 24 градусов тепла. Синоптики обещают, что день будет ясным. Ветер юго-западный 7-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU