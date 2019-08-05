В Липецке на 2 месяца закрыли ресторан японской кухни за нарушение санитарных требований

5 Авг. 17:24 2019-08-05T17:35:47+03:00

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В Липецке приостановили работу предприятия общественного питания, где продавали суши, пиццу и тд. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, на ресторан японской кухни, что находится в ТРЦ «Москва» по улице Титова, часто жаловались липчане. Сотрудники Управления решили проверить данное предприятие.

В ходе расследования специалисты выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые представляют угрозу здоровью и жизни потребителей. Материалы расследования были направлены в суд.

Советский районный суд Липецка признал виновным организацию в совершении правонарушения по ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Суд постановил приостановить деятельность предприятия на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU