В Липецке маршрутка с пассажирами провалилась в вырытую коммунальщиками яму

6 Авг. 12:07 2019-08-06T12:07:26+03:00

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ЧП с пассажирским транспортом в Липецке случилось минувшим вечером, 5 августа, на улице Космонавтов. Отметим, что там сейчас идет масштабный ремонт и вдоль дороги вырыто несколько котлованов. И в один из них угодил «ПАЗик» с пассажирами.

ПАЗ провалился в яму .

По словам очевидцев, один из котлованов залило дождем до самого верха, причем сама яма находилась у края проезжей части. Из-за сильного дождя водитель 379 маршрутки принял котлован за обычную лужу и въехал туда передним правым колесом.

Вскоре в яме оказались оба правых колеса, автобус опасно накренился и едва не завалился на бок в яму с водой. К счастью, чудом все обошлось. В аварии серьезно никто не пострадал. Не без труда, но пассажиры смогли выбраться из «севшего на мель» общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU