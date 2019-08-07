Ночью под Липецком сгорели три машины

7 Авг. 09:10 2019-08-07T09:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный автопожар разбудил жителей спального района в городе Елец Липецкой области. ЧП случилось этой ночью, 7 августа, на территории 7 микрорайона. Там в одном из дворов сгорели три автомобиля – грузовик и легковушка. По словам местных жителей пожар начался в 2.30 ночи. Причем, жители двора уверены, что машины загорелись не случайно.

Горящие машины в Ельце .

– Сначала раздались два громких хлопка, потом разгорелся огонь, – пишут очевидцы в соцсети. – Подобная ситуация уже повторялась где-то за месяц до этого рядом с другим домом.

На место вызвали сотрудников МЧС. Они оперативно потушили пламя, но спасти автомобили не удалось, от «ГАЗель», «Калина» и «ВАЗ» выгорели почти до основания кузова. К счастью, никто не пострадал. Из-за чего начался пожар теперь предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU