В Липецке сделали лавочку с подогревом, вай-фай, зарядкой и тревожной кнопкой

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-07T11:41:59+03:00

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Делегация депутатов посетила липецкий Технопарк. Гостей встречал новый руководитель Технопарка Александр Пушилин. Перед входом орагнизовали выставку резидентов с 11 проектами. Среди них была уличная лавочка с подогревом, вай-фай, зарядкой для смартфонов и тревожной кнопкой. Это пока прототип и на улицах города таких еще нет.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента экономического развития, в планах у резидентов внедрить в городе умные столбы и парковки. Также на выставке представили гидродинамические насадки для промывки труб, инфракрасные системы отопления, автономные системы видеонаблюдения и многое другое.

В этом году на развитие инфраструктуры Технопарка выделили 215.4 млн. рублей. Это почти половина от той суммы, которую решили вложить в него по итогу 8 лет – всего 464 млн. руб., 70% из которых деньги из федерального бюджета.

В 2019 году резиденты планируют выручить 750 млн. рублей, что на 3% больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU