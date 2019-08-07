В Липецке сделали лавочку с подогревом, вай-фай, зарядкой и тревожной кнопкой
Делегация депутатов посетила липецкий Технопарк. Гостей встречал новый руководитель Технопарка Александр Пушилин. Перед входом орагнизовали выставку резидентов с 11 проектами. Среди них была уличная лавочка с подогревом, вай-фай, зарядкой для смартфонов и тревожной кнопкой. Это пока прототип и на улицах города таких еще нет.
Липецкий ТехнопаркФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Как сообщили в пресс-службе городского департамента экономического развития, в планах у резидентов внедрить в городе умные столбы и парковки. Также на выставке представили гидродинамические насадки для промывки труб, инфракрасные системы отопления, автономные системы видеонаблюдения и многое другое.
Липецкий ТехнопаркФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
В этом году на развитие инфраструктуры Технопарка выделили 215.4 млн. рублей. Это почти половина от той суммы, которую решили вложить в него по итогу 8 лет – всего 464 млн. руб., 70% из которых деньги из федерального бюджета.
В 2019 году резиденты планируют выручить 750 млн. рублей, что на 3% больше, чем в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU