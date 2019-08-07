В Липецке с берега пруда «Кирпичка» вывезли 30 кубометров мусора

7 Авг. 15:49 2019-08-07T15:49:04+03:00

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В эту среду, 7 августа, в Липецке расчищали территорию у пруда «Кирпичка». На уборку в районе улицы Доватора вышли общественники, депутаты и городские службы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за несколько часов работы с прибрежных склонов вывезли около 30 кубометров мусора.

Напомним, пруд долгое время находился в аренде. В прошлом году он попал в муниципальную собственность. Правда, его состояние было ужасно – территория захламлена, подходы к воде были закрыты забором. Этим летом подъезд к рекреационной зоне открыли. Специалисты произвели опиловку и снос аварийных насаждений.

Работа будет продолжена. Власти будут общаться с предпринимателями, чтобы те тоже перенесли заборы. Так, подходов к пруду станет больше. Возможно, участок включат в одну из программ по благоустройству. Но здесь все зависит от активности местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU