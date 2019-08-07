2019-08-07T23:17:52+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы почтили память погибших при исполнении коллег

Памятная акция прошла у мемориала ГИБДД
Лия МУРАДЬЯН
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Памятная акция в ГИБДДПамятная акция в ГИБДДФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Акция памяти прошла в эту среду, 7 августа, на территории комплекса ГИБДД в Липецке. Автоинспекторы выстроились у мемориала сотрудникам, чтобы почтить память погибших при исполнении коллег.

– По заведенной традиции мы собрались сегодня здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения нашим коллегам, которые погибли при исполнении служебного долга, – сказал врио начальника УГИБДД УМВД области Максим Абрамов. – Денис Голубых, Анатолий Таравков, Владимир Бурков, Александр Бурый, Алексей Григорьев, Василий Бабенков – эти имена навсегда останутся в нашей памяти.

Памятная акция в ГИБДД Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Памятная акция в ГИБДДФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Например, Василий Бабенков погиб 7 августа 1988 года. Старший лейтенант милиции оформлял ДТП, когда его сбил пьяный водитель. Как отметил врио начальника, специфика работы автоинспекторов такова, что они гибнут при исполнении даже в мирное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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