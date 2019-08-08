2019-08-08T10:31:36+03:00
Общество

В Лиецке по жалобе жильцов дома закрыли бар на 1 этаже

Питейное заведение исчезло в доме №17 по улице Шевченко
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке закрыли барВ Липецке закрыли барФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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Липчане пожаловались на бар, что находился на первом этаже многоквартирного дома №7 по улице Шевченко. По словам жильцов, их жизнь из-за питейного заведения превратилась в кошмар. Постоянный шум, нетрезвые посетители бара. К тому же, разгрузка товара велась прямо под окнами дома, перекрывая тротуар, что нарушает санитарные требования.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительного рынка и ценовой политики, бар закрыли. Кроме того, сотрудники управления проверили 326 питейных заведений на первых этажах домов. Из них 128 баров нарушают Постановления главного санитарного врача. А именно, разгружают товар в неположенном месте, в помещении отсутствует раздельная канализация, нарушаются требования пожарной безопасности.

Всю информацию сотрудники управления отправляют в прокуратуру Липецкой области, управление Роспотребнадзора, в управление надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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