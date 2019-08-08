2019-08-08T11:03:24+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком вспыхнул жилой дом с 4 квартирами

К счастью, никто из жильцов не пострадал [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком вспыхнул жилой домПод Липецком вспыхнул жилой домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Накануне, 7 августа, в Липецкой области случился пожар. В селе Княжья Бай-гора Грязинского района вспыхнул одноэтажный кирпичный жилой дом, в котором 4 квартиры. Сигнал о пожаре спасателям поступил в 23.32.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия, дом был охвачен огнем. Спасатели ликвидировали пламя. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил кровлю дома по всей площади. А также внутреннюю отделку одной из квартир на площади 40 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники государственного пожарного надзора. Он опрашивают очевидцев, осматривают место, чтобы установить причину пожара.

Под Липецком вспыхнул жилой дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком вспыхнул жилой домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Липецке пропал 82-летний пенсионер с фонариком и в тапочках
Пропавшая под Липецком девушка с собакой нашлась
Эксперты сравнили, сколько стоят дыни и арбузы в Липецке
В Липецке в сквере Сорокина может появиться амфитеатр
В Липецке пропал 82-летний пенсионер с татуировкой «ЛЕША»
Спасатели экстренно предупреждают липчан о штормовом ветре и грозе
Под Липецком ушла гулять с собакой и пропала 19-летняя девушка
С начала года из киосков Липецка забрали 31,5 литра алкоголя
Под Липецком сгорела сухая трава
В Лиецке по жалобе жильцов дома закрыли бар на 1 этаже
Под Липецком у пенсионерки украли 267000 рублей
В Липецке 73-летний пенсионер вышел погулять и пропал
Под Липецком автоледи сбила пьяного мужчину, который выскочил на дорогу
Под Липецком вор вынес из дома шлифовальную машину и сварочный аппарат