Ночью под Липецком вспыхнул жилой дом с 4 квартирами

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-08T11:03:24+03:00

К счастью, никто из жильцов не пострадал [фото]

Изменить размер текста: A A

Накануне, 7 августа, в Липецкой области случился пожар. В селе Княжья Бай-гора Грязинского района вспыхнул одноэтажный кирпичный жилой дом, в котором 4 квартиры. Сигнал о пожаре спасателям поступил в 23.32.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия, дом был охвачен огнем. Спасатели ликвидировали пламя. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил кровлю дома по всей площади. А также внутреннюю отделку одной из квартир на площади 40 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники государственного пожарного надзора. Он опрашивают очевидцев, осматривают место, чтобы установить причину пожара.

Под Липецком вспыхнул жилой домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU