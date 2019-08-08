Под Липецком ушла гулять с собакой и пропала 19-летняя девушка

8 Авг. 13:54 2019-08-08T13:54:27+03:00

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В Лебедянском районе Липецкой области при загадочных обстоятельствах пропала 19-летняя девушка. 19-летняя Виктория Морозова перестала выходить на связь в среду вечером, 7 августа.

Как рассказывают знакомые девушки, Виктория пошла гулять с собакой породы алабай около 18.00 в районе села Новое Ракитино. С тез пор ее никто не видел. Крупную собаку одну позже заметили местные жители и сообщили хозяевам.

Когда родственники попытались выяснить, что случилось, телефон Виктории уже был выключен и больше она на связь не выходила. Родители уже обратились в полицию, но пока поиски не увенчались успехом. Родные просят всех, кто видел Морозову после исчезновения, сообщить по телефону 89192054124.

ИСТОЧНИК KP.RU