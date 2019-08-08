В Липецке пропал 82-летний пенсионер с татуировкой «ЛЕША»

8 Авг. 14:59 2019-08-08T14:59:09+03:00

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В Липецке разыскивают 82-летнего пенсионера. Вдовин Алексей Никитович пропал в прошедшее воскресенье, 4 августа. Около 9 часов вечера он ушел из дома в районе улицы Вермишева областного центра. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», пожилой мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые средней длины, глаза голубые.

Особые приметы: на право руке татуировка «ЛЕША».

Всех, ко видел Алексея Вдовина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – пoлиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Электронная почта ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU