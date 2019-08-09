Под Липецком ищут водителя "Мицубиси", протаранившего иномарку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-09T09:18:17+03:00

От удара машина въехала в ограждение и перевернулась [фото]

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 521 нарушение правил дорожного движеня. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 53 человека проигнорировали ремни безопасности во время движения. 1 227 раз водители нарушили скоростной режим. Произошло 35 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 8 августа, в Грязях "Лада-Приора" наехала на 79-летнюю пенсионерку. 34-летний водитель двигался задним ходом и, видимо, не заметил женщину. Ее с травмой доставили в больницу.

В Лебедянском районе "Вольво" врезался в ГАЗ. 39-летний водитель иномарки не справился с управлением. Он получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

ДТП с Вольво и ГАЗельюФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Становлянском районе в начале третьего ночи на трассе "Дон" "Мицубиси столкнулся с движущимся впереди "Ивеко". От удара вторую машину вынесло на дорожное ограждение. Автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы, но от госпитализации отказался. Водитель первой иномарки бросил автомобиль и скрылся с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU