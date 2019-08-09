2019-08-09T13:10:41+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина на катере насмерть сбил женщину и скрылся

Липчанина будут судить
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанина, сбившего на катере женщину, будут судитьЛипчанина, сбившего на катере женщину, будут судитьФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке будут судить водителя катера, который насмреть сбил женщину. Прокурор Правобережного района уже утвердил обвинительное заключение и направил его в суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия случилась на реке Воронеж в рйоне села Желтые Пески. Неизвестный, управляя маломерным судном "Bayliner 212", наехал на женщину, что купалась в водоеме. От полученных травм несчастная скончалась на месте. Кстати, мужчина был пьян. После происшествия он скрылся.

Позже выяснилось, что катером управял 29-летний липчанин. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Житель областного центра вину в совершении преступления не признал. От дачи показаний он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу на Сырском Руднике отключат свет, а на Соколе - воду
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет