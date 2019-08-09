В Липецке мужчина на катере насмерть сбил женщину и скрылся

9 Авг. 13:08 2019-08-09T13:10:41+03:00

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В Липецке будут судить водителя катера, который насмреть сбил женщину. Прокурор Правобережного района уже утвердил обвинительное заключение и направил его в суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия случилась на реке Воронеж в рйоне села Желтые Пески. Неизвестный, управляя маломерным судном "Bayliner 212", наехал на женщину, что купалась в водоеме. От полученных травм несчастная скончалась на месте. Кстати, мужчина был пьян. После происшествия он скрылся.

Позже выяснилось, что катером управял 29-летний липчанин. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Житель областного центра вину в совершении преступления не признал. От дачи показаний он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU