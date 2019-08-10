В Липецке на проспекте Победы горела квартира: пострадал мужчина
В эту субботу, 10 августа, в Липецке произошел пожар. Загорелась квартира на 8 этаже дома №114 по проспекту Победы. Дым заметили жильцы. Они вызвали пожарных, а сами начали стучать во все двери подъезда и предупреждать соседей об опасности. Мужчины пытались выбить дверь в квартиру, из которой валил дым.
В Липецке вспыхнула квартира в многоэтажном домеФото: Юлия КЛЮЕВА
На место происшествия приехали несколько пожарно-спасательных расчетов. Спасатели ликвидировали возгорание. Как стало известно "КП-Липецк", пострадал мужчина. Он надышался дымом. Липчанина увезли на скорой помощи в больницу. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.
В Липецке вспыхнула квартира в многоэтажном домеФото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU