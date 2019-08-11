2019-08-11T14:13:52+03:00
Общество

В Липецке парк "Свободный Сокол" начнут благоустраивать уже в этом году

Отремонтируют дорожки, зону выступлений и территорию детского отдыха
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Благоустройство парка "Свободный Сокол" начнут уже в этом году. Как сообщила пресс-служба мэрии, администрация решила выложить плиткой все дорожки, на центральных - восстановить асфальт. Обновление парковой инфраструктуры будет минимальным. Покрасят лавочки, где необходимо заменят деревянные брусья. Также продумают размещение аттракционов с точки зрения эстетики и безопасности. Благоустроят зону выступлений, сцену - отремонтируют.

Серьезные перемены ждут территорию детского отдыха. Площадку разобьют на две зоны с резиновым и песочным покрытием, установят новое игровое оборудование и малые рхитектурные формы. Модернизируют систему освещения, опилят и вырубят старые деревья, которые могут представлять опасность для отдыхающих.

- Изменения к лучшему жители должны заметить уже в этом году, поэтому примерно половину задуманного необходимо воплотить в жизнь уже в августе, остальное - в новом сезоне, - заявила глава города Евгения Уваркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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