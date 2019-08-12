В Липецке за поддельную водку бизнес-леди оштрафовали на полмиллиона

12 Авг. 15:47 2019-08-12T15:54:19+03:00

Сотрудник прокуратуры нашел в магазине бутылки со спиртным без маркировок Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудник прокуратуры нашел в магазине бутылки со спиртным без маркировок

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В прокуратуру Советского района Липецка поступило обращение от начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Он просил проверить, как в одном из магазинов города исполняются требования законодательства об обороте алкогольной продукции.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в магазине провели проверку. В помещениях нашли водку без маркировки. По словам продавца, она пропросила неизвестных людей купить спиртное, чтобы продать в этом магазине. Так, она реализовала 2 бутылки из той партии.

Прокурор района возбудил дело об административном нарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Хозяйку магазина оштрафовали на 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU