В Липецке на ЛТЗ перекроют еще одну улицу

12 Авг. 17:11 2019-08-12T17:19:07+03:00

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В Липецке перекроют проезжую часть от улицы Волгоградская до улицы Зеленая. Там начинаются дорожные работы. Об этом сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства. Участок дороги закроют для транспорта в этот вторник, 13 августа.

Напомним, с июня в областном центре реконструируют улицу Ильича - в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Во вторник стартует третий этап ремонтных работ. Он будет самым сложным, так как на километровом участке много съездов. Ремонт затруднит движение транспорта. Работы на улице Ильича должны завершить к 1 сентября.

В районе ЛТЗ уже отремонтировали участок от кольца у пруда 3 участка до улица Зеленая, а также от улицы 3 Сентября до Волгоградской. Там появилось около 11 тыс. м2 нового асфальта. Установлено более 900 метров бордюров.

ИСТОЧНИК KP.RU