Неработающая липчанка вынесла золото из квартиры на ЛТЗ
За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. В минувшую субботу, 10 августа, в Липецке ограбили 34-летнего мужчину. Злодеем оказался неработающий 21-летний липчанин.
30 июля из квартиры дома по улице Краснознаменной областного центра вынесли золото. Потерпевший тут же обратился в полицию. Некоторое время спустя сотрудники органов задержали воришку - неработающую 48-летнюю липчанку.
6 июня в Ельце от дома по улице Коммунаров неизвестный пытался украть 2 металлические цистерны. Полицейским удалось раскрыть это преступление. Они установили личность предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 22-летний местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU