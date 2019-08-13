Неработающая липчанка вынесла золото из квартиры на ЛТЗ

13 Авг. 09:03 2019-08-13T11:04:42+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. В минувшую субботу, 10 августа, в Липецке ограбили 34-летнего мужчину. Злодеем оказался неработающий 21-летний липчанин.

30 июля из квартиры дома по улице Краснознаменной областного центра вынесли золото. Потерпевший тут же обратился в полицию. Некоторое время спустя сотрудники органов задержали воришку - неработающую 48-летнюю липчанку.

6 июня в Ельце от дома по улице Коммунаров неизвестный пытался украть 2 металлические цистерны. Полицейским удалось раскрыть это преступление. Они установили личность предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 22-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU