2019-08-13T10:50:34+03:00
Происшествия

Липчанин отдал шарлатанке более 1,5 млн рублей за снятие порчи

Под Липецком мужчина продал свое имущество и взял несколько кредитов, чтобы обезопасить себя и своих близких [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Летом прошлого года 41-летний слесарь из Лебедяни в интернете познакомился с мужчиной из другого города. Новый знакомый, получше узнать лебедянца, пообещал избавить его от трудных жизненных обстоятельств. Он заверил, что решить все проблемы можно с помощью колдовства. Друг по переписке утверждал, что на мужчине порча. И только магические обряды смогут снять с него злые чары. Разумеется, за свои услуги он потребовал денег.

Вскоре к жителю Лебедяни в друзья добавилась еще одна чародейка. "Маги" крепко посадили его на "крючок". Они утверждали, что сеансы очищения останавливать нельзя, иначе это грозит болезнью и смертью близких родственников. Напуганный мужчина продал свое имущество, взял несколько кредитов, лишь бы с ним и его близкими все было хорошо. За год лебедянец перевел мошенникам более 1,5 млн. рублей. Странное поведение мужчины заметили родственники. Они и забили тревогу.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю неработающую уроженку Костромской области, проживающую в Волгодонске. Оказалось, что злодейка переписывалась с потерпевшим с 2 фейковых страниц - под видом мужчины и женщины.

В отношении "колдуньи" возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет тюрьмы.

Липчанин отдал шарлатанке более 1,5 млн рублей за снятие порчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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