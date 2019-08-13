В Липецке в подростка выстрелил пистолет, который он решил разобрать

13 Авг. 11:38 2019-08-13T19:01:43+03:00

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В больницу Липецка поступил 14-летний подросток с пулей под кожей. Происшествие случилось накануне, 12 августа. Как стало известно "КП-Липецк", юный липчанин шел по улице Московской и встретил знакомого. У того с собой оказался пистолет. Ребята решили разобрать его. В какой-то момент пистолет выстрелил, ранив юношу в руку. Пуля застряла под кожей.

- В полицию поступило сообщение из медучреждения, - прокомментировал ситуацию начальник отделения Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России, майор внутренней службы Павел Комолов. - К ним был доставлен молодой человек с ранением руки. Предварительно установлено, что подросток был ранен из пневматического пистолета. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU