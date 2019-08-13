В Крыму поймали 20-летнего липчанина, прятавшего наркотики

13 Авг. 13:45 2019-08-13T18:58:29+03:00

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На днях в Евпатории полицейские задержали 20-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в сбыте наркотиков. В здании заброшенного общежития парень делал закладки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, молодой человек попал в руки к сотрудникам органов в момент совершения тайниковых операций.

В ходе осмотра, у липчанина изъяли 22 полимерных свертка с веществами кристаллической формы. Экспертиза установила, что это наркотические средства. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Липчанину грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Правоохранители призывают граждан быть благоразумными и не сотрудничать с наркодельцами.

ИСТОЧНИК KP.RU