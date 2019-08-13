2019-08-13T15:49:52+03:00
Общество

В среду в Липецке до +31 градуса и грозы

Синоптики обещают небольшой дождь
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке жарко, возможны грозыВ Липецке жарко, возможны грозыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 14 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью около 19 градусов тепла. Возможны грозы.

В светлое время суток в регионе жарко. Столбик термометра поднимется до отметки +31 градус. Ветер западной четверти 5-10 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В четверг, 15 августа, в Липецке синоптики обещают солнечную погоду. Ночью около 21 градуса выше ноля. Днем в областном центре прогреется до 31 градуса тепла. Ветер южный 9-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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