В среду в Липецке до +31 градуса и грозы

13 Авг. 15:49 2019-08-13T15:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 14 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью около 19 градусов тепла. Возможны грозы.

В светлое время суток в регионе жарко. Столбик термометра поднимется до отметки +31 градус. Ветер западной четверти 5-10 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В четверг, 15 августа, в Липецке синоптики обещают солнечную погоду. Ночью около 21 градуса выше ноля. Днем в областном центре прогреется до 31 градуса тепла. Ветер южный 9-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU