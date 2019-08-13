2019-08-13T18:33:08+03:00
Общество

В парке Победы Липецка хотят построить музей под открытым небом

Любимое место отдыха липчан преобразится
Юлия КЛЮЕВА
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Любимое место отдыха липчан преобразитсяЛюбимое место отдыха липчан преобразитсяФото: Юлия КЛЮЕВА
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Парк Победы в Липецке преобразится. Работы стартуют уже в этом году. На месте площадки для дрессировки собак появятся карусели. Сюда привезут 15 аттракционов, которые раньше стояли в Быхановом саду. Площадку для животных передвинут на сотню метров от участка. На центральной площади парка установят современные карусели. Возможно, некоторые аттракционы, которым не более 5 лет, перевезут из Нижнего парка.

Парк разделят на несколько зон – для занятий спортом, детских игр, проведения праздников и тд. Сейчас на территории распологаются 25 объектов торговли. Как уточнили в пресс-службе мэрии, зонирование территории нужно, в том числе, для правильного размещения фуд-кортов и других павильонов.

В парке может появиться интерактивный музей под открытым небом – у входа в парк со стороны 24 микрорайона. Преобразятся центральные аллеи. Здесь установят новые скамейки и малые архитектурные формы. Также решается вопрос о завершении строительство здания в парке. Там может появиться спортивный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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