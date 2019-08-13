13 Авг. 18:49 2019-08-13T18:51:42+03:00

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Этим днем, 13 августа, в Липецке произошла авария. На улице Циолковского столкнулись легковушка и грузовик. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Грузовик проехал через рельсы и повернул на проезжую часть. Кстати, перед ним стоял знак «уступи дорогу». Но водитель, видимо, решил, что успеет проехать. Когда он начал поворачивать, с кольца выехала легковушка. Водитель автомобиля мог бы перестроиться в левую полосу, но не сделал этого. Машина врезалась в грузовик. Информация о пострадавших уточняется. Кто виноват в аварии, предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Так вы не только обеспечите сохранность своего имущества, но и защитите жизнь и здоровье участников движения.

В Липецке легковушка врезалась в грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU