В Липецке 23-летний парень похитил у компании 2 млн рублей

14 Авг. 10:15 2019-08-14T10:19:40+03:00

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Сотрудники органов установили причастность 23-летнего парня к хищению более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствие установило, что молодой человек работал в одной из компании Липецка. Ему была вверена крупная сумма денег. Видимо, липчанин не смог отказаться от соблазна. В апреле этого года он решил ее украсть. Так, парень через учетную запись другого сотрудника перевел себе деньги. А в мае еще и похитил рабочий телефон, стоимость которого 8500 рублей. Так, общая сумма материального ущерба составила 2 013 000 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU