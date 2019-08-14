2019-08-14T10:19:40+03:00
Происшествия

В Липецке 23-летний парень похитил у компании 2 млн рублей

Молодого липчанина будут судить
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанин похитил более 2 млн рублейЛипчанин похитил более 2 млн рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники органов установили причастность 23-летнего парня к хищению более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствие установило, что молодой человек работал в одной из компании Липецка. Ему была вверена крупная сумма денег. Видимо, липчанин не смог отказаться от соблазна. В апреле этого года он решил ее украсть. Так, парень через учетную запись другого сотрудника перевел себе деньги. А в мае еще и похитил рабочий телефон, стоимость которого 8500 рублей. Так, общая сумма материального ущерба составила 2 013 000 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет