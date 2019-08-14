11 предпринимателей смогут претендовать на получение субсидии до 500000 рублей

14 Авг. 10:38 2019-08-14T10:39:55+03:00

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На получение субсидии от администрации города в этом году претендуют 11 начинающих предпринимателей. При этом заинтересовавшихся мерами поддержки было около 300 человек.

Среди кандидатов липчане, занимающиеся производством вязаных текстильных изделий, металлических дверей, поддонов, деревянных изделий и аксессуаров, переработкой рыбы, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, разработкой сайтов, утилизацией оргтехники, а также два салона красоты и пекарня. Треть предпринимателей подали заявки на оплату аренды помещения и франшизы, остальные на возмещение затрат на покупку оборудования.

Согласно бизнес-планам молодые предприниматели потратили на оборудование от 145 до 585 тысяч рублей. Им будет возмещено 85% от заявленной суммы, но при этом не больше 500 тысяч рублей. На оплату аренды возмещается 10%.

26 августа кандидаты будут защищать свои проекты перед комиссией, в которую входят представители администрации города, области, ТПП, УЭБиПК УМВД России, центра занятости населения и городского Совета депутатов. До 30 августа будут известны результаты конкурса. Первые деньги от администрации предприниматели получат уже в сентябре.

На протяжении 9 лет департамент экономического развития поддерживает бизнесменов, возмещая им понесенные затраты на открытие собственного дела. В предыдущие годы эта сумма была до 300 тысяч рублей, в этом году она увеличена до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU