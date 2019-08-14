14 Авг. 11:10 2019-08-14T11:17:27+03:00

В Липецке на кольце Катукова-Стаханова столкнулись легковушки Фото: скрин с видео

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 14 августа, в Липецке случилось ДТП. В 8 часов утра на кольце в районе улиц Стаханова и Катукова столкнулись легковушки. Кульминационный момент аварии попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Напомним, что кольцо на пересечении улиц является главной дорогой. Перед круговым движением на Катукова образовался небольшой затор. Водители, согласно правилам, пропускали автомобилистов, у которых было преимущество в движении. Но один из водителей решил проскочить. Он обогнал впереди стоящую машину и поехал вперед.

В этот момент с кольца в сторону Стаханова двигался автомобиль. Он влетел во внезапно появившуюся легковушку. Первую машину откинуло на островок безопасности.

В Липецке на кольце столкнулись две легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU