В Липецке на кольце Катукова-Стаханова столкнулись легковушки
В эту среду, 14 августа, в Липецке случилось ДТП. В 8 часов утра на кольце в районе улиц Стаханова и Катукова столкнулись легковушки. Кульминационный момент аварии попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.
Напомним, что кольцо на пересечении улиц является главной дорогой. Перед круговым движением на Катукова образовался небольшой затор. Водители, согласно правилам, пропускали автомобилистов, у которых было преимущество в движении. Но один из водителей решил проскочить. Он обогнал впереди стоящую машину и поехал вперед.
В этот момент с кольца в сторону Стаханова двигался автомобиль. Он влетел во внезапно появившуюся легковушку. Первую машину откинуло на островок безопасности.
В Липецке на кольце столкнулись две легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU