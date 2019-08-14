На улице Космонавтов в Липецке перенесут 3 остановки

14 Авг. 15:45 2019-08-14T15:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время ремонта на улице Космонавтов в Липецке перенесут 3 остановочных павильона. Всего вдоль улицы расположены 16 остановок. Как сообщили в пресс-службе мэрии, два павильона сместятся с площади Авиаторов в сторону СК «Звездный». Остановку со стороны ОЦКНТиК сдвинут ближе к улице Циолковского.

На всех остановках планируют сделать заездные карманы. Это, по мнению специалистов, разгрузит проезжую часть. Также на некоторых участках незначительно перенесут светофоры. Для мам с колясками, пенсионеров и граждан с ограниченными возможностям в местах пешеходных переходов сделают заниженные съезды.

Напомним, улицу Космонавтов реконструируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». От площади Космонавтов до площади Авиаторов заменят асфальт, бордюры, покрытие тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU