В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь

15 Авг. 17:22 2019-08-15T17:48:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке снова ограничат продажу алкоголя. На этот раз из-за митинга, который состоится в эту субботу, 17 августа. Мероприятие пройдет на площади возле ОЦКНТиК. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, митинг стартует в 11 часов утра и продлится около 2 часов.

Напомним, алкогольные напитки запрещается продавать в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить спиртное разрешается лишь спустя 2 часа после окончания мероприятия. Розничная продажа алкоголя не допускается, в том числе, при оказании услуг общественного питания. Нарушителей ограничения ждет наказание - штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU