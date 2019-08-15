2019-08-15T17:48:46+03:00
Общество

В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь

Мероприятие стартует в 11 часов утра
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке запретят продавать алкогольВ Липецке запретят продавать алкогольФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова ограничат продажу алкоголя. На этот раз из-за митинга, который состоится в эту субботу, 17 августа. Мероприятие пройдет на площади возле ОЦКНТиК. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, митинг стартует в 11 часов утра и продлится около 2 часов.

Напомним, алкогольные напитки запрещается продавать в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить спиртное разрешается лишь спустя 2 часа после окончания мероприятия. Розничная продажа алкоголя не допускается, в том числе, при оказании услуг общественного питания. Нарушителей ограничения ждет наказание - штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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