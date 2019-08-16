В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-16T11:15:54+03:00

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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 547 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 1 водителя привлекли за "пьяную езду". 1 213 раз участники движения превысили скорость. Произошеш 31 случай механического столкновения автомобоилей. В этих авариях никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 15 августа, на улице Ильича в Липецке "Мазда-6" врезалась в "Ладу Приору". 31-летнюю пассажирку отечественной машины с различными травмами доставили в больницу. После оказания помощи медиков ее отпустили. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил очередность проезда.

В тот же день на проспекте Победы автоледи за рулем "Рено Дастер" вне зоны пешеходного перехода наехала на 7-летнюю девочку. Ребенка доставили в больнцу. Там медики осмотрели девочку и отпустили ее.

А на улице Гагарина "Фольксваген Пассат" столкнулся с "Рено Сандеро". Пострадала 38-летняя пассажирка. В больнице ей оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU