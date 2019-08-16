Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-16T12:35:32+03:00

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В феврале этого года двое участковых одного из отделов полиции Липецка решили обмануть липчанина. Они пригласили к себе мужчину, сказав, что знают об аварии, в которую попала его супруга и скрылась. Участковые даже показали рапорт о ДТП. А также заверили мужчину, что причастны к проверке по факту ДТП. И что могут избавить его жену от неприятных последствий. Нужно лишь заплатить.

Участковым не удалось одурачить жителя Липецка. Он обратился в правоохранительные органы. В тот же вечер потерпевший принес им 5 тыс. рублей. Как только сотрудники взяли деньги, их задержали с поличным. Как оказалось, участковые не проводили никакой проверки по ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения". Материалы дела прокурор Правобережного района напавил в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU