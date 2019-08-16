В субботу на Сырском Руднике отключат свет, а на Соколе - воду

16 Авг. 18:04 2019-08-16T18:04:47+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 августа, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Без света останутся жители Сырского Рудника. Так, с 9 утра до 5 часов вечера электричество отключат по адресам: улица Рудничная, Техническая, Жактовская, Прудная, а также гаражный кооператив "Металлист-24".

С часа дня до 4 часов вечера без света останутся жители домов №13 и №21А по улице Юношеская.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам: С. Тянь-Шаньского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Былинная, Брестская, Хабарова, Бардина, переулок Чугунный, Ростовский.

Подвоз воды по заявкам жителей. По интересующим вопросам обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU