В Липецке пропал 16-летний парень

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-17T13:57:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке ищут подростка. 16-летний Гумен Родион Олегович пропал в минувшую пятницу, 16 августа. Около 4 часов вечера он ушел из дома в 21 микрорайоне. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местонахождение подростка не установлено. Его ищут родные, полиция и волонтеры.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие.

Был одет: спортивный костюм серого цвета, серая футболка, кроссовки.

Всех, ко видел Родиона или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ЛООО "Поиск пропавших детей" ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU