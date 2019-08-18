В липецком парке «Свободный Сокол» установили 125 новых скамеек

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-18T12:28:12+03:00

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В парке «Свободный Сокол» закончились первые работы по реконструкции. Накануне здесь установили 125 новых скамеек. Старые после ремонта планируют разместить во дворах. Как сообщила пресс-служба городской администрации, также вторую жизнь получат элементы детской площадки. Качели и домики, стоявшие здесь, отреставрируют, и по согласованию с местными жителями разместят в разных районах города.

На следующей неделе планируется приступить к замене покрытия аллей. В 2019-м асфальт приведут в там, где он пришел в негодность. Дорожки между деревьями, которые проложили посетители, будут отсыпаны крошкой. Часть тропинок и аллей будет вести к площадке с аттракционами. Сейчас продолжается монтаж восьми каруселей, доставленных из Нижнего парка.

Чтобы решить проблему парковочных мест рядом с парком, необходимые площадки планируют создать со стороны улицы 40 лет Октября. Также в планах на следующий год - расширение площадки у сцены, создание помещений для артистов, организация места для выгула собак.

ИСТОЧНИК KP.RU