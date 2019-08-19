В Липецке в полицейскую машину бросили "коктейль Молотова"

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-19T15:27:14+03:00

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В минувшее воскресенье, 18 августа, в Липецке загорелась полицейская машина. Всему виной - бутылка с горючей жидкостью, которую бросил неизвестный.

- В полицию поступила информация, что на проспекте Победы между молодыми люьми произошла драка, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. Правоохранители задержали предполагаемых участников конфликта. Один из них, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бросил в направлении служебного автомобиля бутылку с неизвестной горючей жидкостью.

Бутылка разбилась. Содержимое попало на дверь. Как стало известно "КП-Липецк" машина вспыхнула. Но ее удалось быстро потушить. Огонь повредил лакокрасочное покрытие водительской двери. Обошлось без пострадавших.

Что было в бутылке - устанавливают эксперты. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU