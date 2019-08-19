2019-08-19T15:27:14+03:00
Происшествия

В Липецке в полицейскую машину бросили "коктейль Молотова"

Огонь повредил дверь автомобиля
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 18 августа, в Липецке загорелась полицейская машина. Всему виной - бутылка с горючей жидкостью, которую бросил неизвестный.

- В полицию поступила информация, что на проспекте Победы между молодыми люьми произошла драка, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. Правоохранители задержали предполагаемых участников конфликта. Один из них, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бросил в направлении служебного автомобиля бутылку с неизвестной горючей жидкостью.

Бутылка разбилась. Содержимое попало на дверь. Как стало известно "КП-Липецк" машина вспыхнула. Но ее удалось быстро потушить. Огонь повредил лакокрасочное покрытие водительской двери. Обошлось без пострадавших.

Что было в бутылке - устанавливают эксперты. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 12 - без воды
На НЛМК работник подрядной организации упал с высоты
Липецкие школы получили новые автобусы 62 новых автобуса отправились в 17 районов области
Во вторник в Липецке до +28 градусов, ночью и утром туман
К 1 сентября в Липецк поступят 14 новых школьных автобусов
Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам миллион рублей
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Рено": погибла женщина
В Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылки
В жутком ДТП под Липецком погибли 3 женщины
В Липецке лихач обогнал машину по обочине и проехал на красный свет
Мобильные медицинские комплексы поступили в четыре района Липецкой области
В Липецке из-за Крестного хода запретят продавать алкоголь
Под Липецком подросток украл велосипед
В липецком парке «Свободный Сокол» установили 125 новых скамеек
Жителей Липецкой области просят временно не посещать леса
В Липецке пропал 16-летний парень
Под Липецком взорвали 4 боеприпаса времен Великой Отечественной войны
В субботу на Сырском Руднике отключат свет, а на Соколе - воду
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске