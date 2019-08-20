Липецким предпринимателям расскажут, как увеличить доход

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-20T17:25:52+03:00

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В рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнесменов приглашают в коворкинг-центр «Точка кипения» на семинар «Менеджмент производства как составляющая маркетинговой политики». Он состоится 26 августа. Семинар является бесплатным и финансируется за счет бюджетных средств.

Основной целью мероприятия является оказание помощи предпринимателям в повышении комфорта и результатов труда сотрудников через грамотные, индивидуально выстроенные процессы: от правильно лежащего инструмента до транспортировки товара. Оптимизация процессов позволяет увеличить производительность труда в компаниях в среднем на 10% и выше.

Спикер Евгения Бондаренко отмечает, что бережливые технологии шагнули за пределы производственных предприятий. Сегодня они применимы к любой сфере: медицина, строительство, транспорт, государственные органы, МФЦ и тд.

Семинар будет длиться с 10:00 до 17:00. В первой части предприниматели узнают, как определить узкие места в компании и составить с рабочей группой в лице своих сотрудников карту текущего процесса. В ходе деловой игры участники поделятся на команды и посоревнуются, кто заработает больше денег и увеличит производительность труда. Знания, полученные на тренинге, будут наиболее актуальны для компаний, в которых трудится больше 30 человек и выручка составляет более 50 миллионов рублей в год.

Ярким примером успешного внедрения бережливого производства является Липецкая областная клиническая больница: благодаря уменьшению очередей, увеличилось количество хирургических операций, и, как следствие, снизилось количество летальных исходов.

- Чтобы увеличить доход в своей компании, вам достаточно внедрить технологии бережливого производства, - прокомментировала ведущая семинара Евгения Бондаренко. - Я покажу, как перестроить процессы без дополнительных инвестиций.

Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке https://leader-id.ru/event/27135/

ИСТОЧНИК KP.RU