2019-08-21T11:28:36+03:00
Общество

Бизнесмену грозит 500 тыс. рублей штрафа за контрафактный алкоголь

На торговую точку на улице Гагарина в Липецке пожаловались местные жители
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь торговали контрафактным алкоголем. На этот раз на улице Гагарина. На павильон, что расположен на остановке "Дом торговли" пожаловались жители близлежащих домов. Дело в том, что покупатели этой торговой точки шли распивать спиртное во дворы. Липчане устали от постоянных криков любителей выпить.

Сотрудники регионального управления потребительсткого рынка и ценовой политики вместе с представителями прокуратуры и полиции вышли в рейд. В павильоне они обнаружили алкоголь с признаками подделки. Все бутылки со спиртным изъяли.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, в настоящее время проводится административное расследование. Владельцу торговой точки на улице Гагарина грозит 500 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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