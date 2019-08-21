2019-08-21T12:33:59+03:00
Происшествия

Спасатели поймали змею, заползшую в частный дом Липецка

Липчан напугал обыкновенный уж
Юлия КЛЮЕВА
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В дом к липчанам заползла змеяВ дом к липчанам заползла змеяФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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В прошедший вторник, 20 августа, липчане обнаружили у себя в частном доме по улице Буденного незванного гостя. Жильцы не на шутку перепугались, увидев в комнате змею. Горожане решили не рисковать и позвонили спасателям.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС прибыли на место. Спасателям пришлось вытаскивать рептилию из-под холодильника. Операция по поимке змеи заняла несколько минут. Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, змея опасности не представляла. В дом заполз обыкновенный уж. Спасатели поместили его в контейнер и вывезли подальше от города. Там они выпустили ужа на свободу.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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