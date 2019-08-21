2019-08-21T13:29:31+03:00
Общество

Липчанка заплатит штраф за оскорбление девочки-соседки

Суд Липецка признал 22-летнюю девушку виновной в совершении административного правонарушения
Юлия КЛЮЕВА
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Каждый гражданин имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Так гласит КонституцияКаждый гражданин имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Так гласит КонституцияФото: Юлия КЛЮЕВА
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Прокурор Октябрьского района Липецка возбудил дело об административном правонарушении в отношении 22-летней девушки, которая оскорбила свою несовершеннолетнюю соседку. Липчанка выясняла отношения с подростком, при этом материлась и употребляла обидные выражения.

Родители девочки подали жалобу на соседку. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, согласно Конституции РФ каждый гражданин имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Так, в отношении жительницы областного центра возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ "Оскорбление".

Суд признал девушку виновной и назначил ей штраф в тысячу рублей. Кстати, для должностных лиц штраф за это правонарушение от 10 до 30 тыс. рублей. А для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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