Липчанка заплатит штраф за оскорбление девочки-соседки
Прокурор Октябрьского района Липецка возбудил дело об административном правонарушении в отношении 22-летней девушки, которая оскорбила свою несовершеннолетнюю соседку. Липчанка выясняла отношения с подростком, при этом материлась и употребляла обидные выражения.
Родители девочки подали жалобу на соседку. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, согласно Конституции РФ каждый гражданин имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Так, в отношении жительницы областного центра возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ "Оскорбление".
Суд признал девушку виновной и назначил ей штраф в тысячу рублей. Кстати, для должностных лиц штраф за это правонарушение от 10 до 30 тыс. рублей. А для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU